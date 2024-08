Žiaci môžu po prázdninách zažívať stres, pomôcť majú rodičia aj učitelia

Pomôcť majú rodičia aj učitelia. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) to uviedol na svojom webe. Upozornil na to, že v prípade dlhodobého neriešeného stresu hrozí u dieťaťa nástup psychosomatických ochorení, akými sú bolesti hlavy, tráviace ťažkosti či poruchy spánku.

„K stresu prispieva napríklad zvýšená kritika, veľké zaťaženie pamäti či ohromné množstvo faktografie. Aj to vedie často k preťaženosti žiaka, poklesu výkonnosti a nástupu stresových stavov,“ poznamenal ÚVZ. V tejto súvislosti spomenul špecifické príznaky stresového stavu žiaka. Jedným z nich je, že školák prestáva hovoriť o škole a dáva rodičom len potrebné informácie, na ktoré sa sami spýtajú. Taktiež nezvyčajné prerieknutia a neobratnosti v jednoduchých motorických zručnostiach. Príznakom je aj sťažený optimálny výkon, ktorý je podľa neho vyvolaný preťažením žiaka, ako aj množstvom úloh, ktoré musí riešiť v časovej tiesni.

Rodič by sa mal v takejto situácii podľa odborníkov porozprávať s dieťaťom o jeho starostiach bez irónie, nemal by ho kritizovať a vyčítať mu nedostatky. „Treba dať najavo pochopenie a vieru v zlepšenie danej situácie, mal by dbať u dieťaťa na dostatok spánku, pohybu na čerstvom vzduchu a zdravú výživu, je dôležité pomáhať žiakovi s plánovaním a organizáciou času,“ doplnil ÚVZ. Treba si podľa jeho slov takisto overiť, či žiakovi nespôsobuje stres i vysoká mimoškolská aktivita.

Pedagógom odporúča overiť aj možnosť stresov z blízkeho prostredia. „V prípade, keď ani po snahe pomoci zo strany rodičov a učiteľa príznaky stresu neustupujú, je potrebné vyhľadať školského psychológa,“ dodal.