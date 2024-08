Pavel: Bez ohľadu na výmeny vlád chcem, aby vzťahy Českej republiky so susedmi zostali otvorené

DNES - 17:24

Praha Správy » Zahraničné

Ruská agresia proti Ukrajine podľa českého prezidenta Petra Pavla ukazuje, že nekonfliktné vzťahy so susednými krajinami sú pre bezpečnosť ČR nesamozrejmé a zásadné. Chce sa preto zasadzovať o to, aby aj napriek výmenám vlád zostali na prezidentskej úrovni otvorené. Povedal to v utorok, keď na Pražskom hrade prijal českých diplomatov, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Budem aj naďalej venovať úsilie tomu, aby naši susedia vedeli, že Česko je ich otvoreným a spoľahlivým partnerom. Bez ohľadu na výmeny vlád chcem zaistiť, aby kontakty na najvyššej prezidentskej úrovni zostali konštruktívne a otvorené,“ povedal diplomatom Pavel. V zahraničnej a bezpečnostnej politike ČR nie je aktuálne podľa jeho slov dôležitejšej úlohy než podpora Ukrajiny. „Som veľmi rád, že sa jednotný, predvídateľný a zrozumiteľný postoj Česku darí v tejto kľúčovej otázke udržať,“ povedal a ocenil zhodu koalície s najväčšou opozičnou stranou ANO na tom, že je nutné usilovať sa o mier, ktorý bude spravodlivý a trvanlivý. Pilierom bezpečnosti Česka bude aj naďalej jeho aktívne členstvo v EÚ a NATO, podotkol Pavel s tým, že ruská agresia dala poslaniu NATO novú naliehavosť. Tohtoročný summit vo Washingtone podľa neho potvrdil, že Aliancia nielen zostáva vojensky silná, ale stáva sa silnejšou aj politicky a zaujíma globálnejší prístup. Český prezident je tiež presvedčený o tom, že Európa si musí lepšie a systematickejšie budovať svoju medzinárodnú pozíciu. „Ako spoločenstvo postavené na hodnotách sa musíme stať Európou geopolitickejšou a akcieschopnejšou a vedieť asertívne obhajovať a pragmaticky presadzovať naše záujmy,“ priblížil svoj pohľad prezident ČR. Keďže Česko je podľa jeho slov v súčasnosti viac než kedykoľvek predtým ovplyvnené vývojom geograficky vzdialených krajín, chce pokračovať v budovaní spojenectiev s hodnotovo spriaznenými štátmi naprieč všetkými kontinentmi. „Nesmieme dovoliť, aby sa presadil ruský výklad vojny na Ukrajine alebo falošná predstava, že záujmy týchto krajín dokážu najlepšie obhajovať autokratické mocnosti,“ dodal Pavel.