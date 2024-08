Traja najvyšší ústavní činitelia podpíšu vyhlásenie o zahraničnej politike

Vyhlásil to prezident po utorkovom stretnutí s premiérom. Pellegrini zároveň ocenil, že na koaličných rokovaniach sa otvorí otázka vyrovnania sa vzťahov vo vnútri koalície.

„Spoločne podpíšeme vyhlásenie troch najvyšších ústavných činiteľov v otázkach spoločného postupu zahraničnej politiky Slovenskej republiky, kde jasne deklarujeme, kde Slovensko patrí, akú zahraničnú politiku chce vykonávať a kde ukážeme jednotu v postupe, aby neboli žiadne pochybnosti,“ povedal prezident. Zároveň zopakoval, že chce obnoviť intenzívny dialóg na úrovni troch najvyšších ústavných činiteľov a hľadať spoločné riešenia a postupy pri vnútro- i zahranično-politických otázkach.

Priblížil, že na stretnutí hovorili o premiérových ďalších pracovných aktivitách v zahraničnopolitickej oblasti, o blížiacej sa parlamentnej schôdzi i o súčasnej situácii vo vládnej koalícii. „Je to samozrejme v rukách predsedov koaličných strán, ktorí určite na najbližších koaličných rokovaniach otvoria otázku aj vysporiadania sa vzťahov vo vnútri tak, aby sa vládna koalícia mohla plnohodnotne venovať riešeniu konkrétnych problémov slovenskej spoločnosti,“ poznamenal Pellegrini. Je presvedčený, že návrat k riešeniu problémov Slovenska a k napĺňaniu priorít z Programového vyhlásenia vlády je „najlepší recept“ na to, priviesť spoločnosť opäť k pokoju.

Prezident podotkol, že ide o prvé oficiálne stretnutie s Ficom od májového atentátu. „Niekedy sa mi zdá ako keby vaša (Ficova, pozn. TASR) snaha o rýchlu rekonvalescenciu a váš relatívne rýchly návrat do plného výkonu práce predsedu vlády SR u nejakej časti spoločnosti vzbudili dojem, ako by sa vôbec nič vážne nestalo a spoločnosť a časť politickej reprezentácie sa akoby vrátilo naspäť, ba niekedy sa mi zdá, že ešte s väčšou intenzitou do extrémne nevraživého politického súboja,“ poznamenal. Je preto podľa neho potrebné poukazovať na to, že útok na premiéra bol a je aj útokom na demokraciu SR.