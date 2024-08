V Brne našli bombu z 2. svetovej vojny, polícia evakuuje okolie

Policajti evakuujú okolie, premávka na blízkej železnici je zastavená. Polícia to napísala na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR.

„Nález bomby z druhej svetovej vojny pri výkopových prácach obmedzuje bežný život a dopravu v Táborskej ulici a blízkom okolí. Evakuujeme dva priľahlé objekty, zastavená je premávka na železničnej trati, na mieste pracuje pyrotechnik,“ uviedla polícia s tým, aby ľudia dbali na ich pokyny.

Munícia z druhej svetovej vojny sa pri výkopových prácach našla aj minulý týždeň v stredu v areáli chemického závodu Orlen-Unipetrol v Litvínove-Záluží. Policajti tam evakuovali takmer 600 ľudí a areál nálezu v okruhu 1,5 kilometra uzavreli. Na mieste je tiež obmedzená cestná aj vlaková doprava a to až do doby, kým polícia bombu zneškodní. Podľa hovorcu spoločnosti Pavla Kaidla by sa tak malo stať tento týždeň vo štvrtok alebo v piatok.

S takou bombou, aká sa našla na severe ČR, sa českí pyrotechnici podľa polície ešte nestretli. Označili ju za unikátny nález, ktorý je nebezpečný najmä pre spúšťací systém, ktorý môže byť nastavený až na 144 hodín. Preto sa s ňou minimálne šesť dní nemôže podľa polície manipulovať.