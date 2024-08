Opozičná SaS navrhuje zníženie správnych poplatkov

Týkať by sa to malo úsekov všeobecnej správy, dopravy, finančnej správy a konzulárnych poplatkov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o správnych poplatkoch z dielne opozičného poslanca Národnej rady (NR) SR Mariána Viskupiča (SaS).

„Poplatky sú popri daniach súčasťou celkovej finančnej záťaže kladenej štátom na podnikateľský sektor. Návrh akceptuje skutočnosť, že bežné administratívne služby štátu nie sú a nemôžu byť bezplatné, avšak snaží sa docieliť, aby cena za ne bola primeraná a aby približne pokrývala náklady štátu na prevádzkovanie poskytovania jednotlivých administratívnych služieb,“ uviedol predkladateľ.

Podotkol, že k zvýšeniu správnych poplatkov došlo od 1. apríla novelou z dielne vlády. „Predkladateľ návrhu nezvyšoval poplatky s cieľom reagovať na infláciu, čo by bolo štandardné a legitímne, ale s cieľom vybrať viac peňazí do štátneho rozpočtu, ako to napokon uviedol aj v samotnom názve zákona,“ dodal Viskupič.

Nadobudnutie účinnosti predkladateľ navrhol na 1. januára 2025.