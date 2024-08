Podľa historika pretrváva vnímanie SNP prizmou marxistickej historiografie

Poukazuje na to vedúci Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ) v Košiciach Martin Pekár.

„Stále sa málo akcentuje fakt, že hlavnou zložkou povstania bola armáda vtedajšieho slovenského štátu, v ktorej prostredí plán odboja proti parafašistickému ľudáckemu režimu vznikal a ktorá v SNP dominovala aj početne, preto sa k tradícii SNP hlásia Ozbrojené sily SR,“ uviedol Pekár pri príležitosti 80. výročia SNP. Jeho vyjadrenia poskytol TASR Marián Gladiš z FF UPJŠ.

Podľa historika sa nedostatočne akcentuje aj politický význam povstania, ktorý spočíva v odkaze na pluralitu. „SNP dokázalo v ťažkých, neraz existenčných podmienkach spojiť veľkú časť súdobej spoločnosti - bez ohľadu na vierovyznanie, národnosť či politickú príslušnosť. Povstalci a ľudia, ktorí im pomáhali, sa rozhodli napriek riziku vziať v záujme vyššieho cieľa osud krajiny do vlastných rúk a aspoň dočasne dokázali na povstaleckom území dokonca vybudovať funkčný model slovenskej štátnosti,“ uviedol.

Z vojenského hľadiska malo povstanie podľa neho význam najmä v tom, že viazalo časť vojenských síl nemeckej armády, približne 50.000 vojakov, a komplikovalo zásobovanie armády, takže presun materiálu na front prestal byť plynulý a bezpečný. „Pri uvažovaní o význame povstania však nie je správne obmedzovať sa len na jeho vojenskú stránku, dá sa povedať, že rovnaký, ba možno ešte väčší význam malo z politického hľadiska,“ skonštatoval Pekár.

Historik vníma v SNP aj odkaz pre súčasnú rozdelenú politickú scénu na Slovensku. „Ak by som mal vybrať jednu myšlienku a aktualizovať ju na dnešné dni, bola by to myšlienka oddanosti vlasti, ktorá našla uskutočnenie nie v prázdnych rečiach a urážkach druhých, ale v ochote obetovať spolu s inými aj vlastný život za víziu krajiny, ktorá bude stáť na zásadách demokracie, humanizmu, morálky, vzájomného rešpektu a lepšej budúcnosti. Pravda, povstalci nešli do boja s vedomím všetkých týchto vznešených slov, avšak práve ich drobné činy a osobné obety napĺňali tieto slová konkrétnym, skutočným obsahom,“ uviedol Pekár.