Fiala: Napriek ukrajinským manévrom v Rusku neočakávame výraznú zmenu na bojisku

Česko napriek tomu v pomoci Ukrajine podľa jeho slov nepoľavuje a každý mesiac jej dodáva desiatky tisíc kusov munície. Povedal to v pondelok na porade českých diplomatov v Černínskom paláci, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Neočakávame nejakú výraznú zmenu na bojisku, hoci, samozrejme, súčasné manévre ukrajinských síl na ruskom území sú určitou symbolickou zmenou, ale fakticky si musíme priznať, že zásadný zlom v konflikte teraz očakávať nemôžeme, rovnako ako nemôžeme počítať s tým, že by sa agresivita Kremľa nejakým spôsobom zmiernila,“ povedal diplomatom Fiala.

Putinov režim podľa neho naďalej mieri na ukrajinskú strategickú infraštruktúru, porušuje konvencie a jeho vôľa dobývať a bojovať neslabne. „Súčasne Moskva neprestáva rozosievať chaos a podkopávať verejnú mienku doslova na celom svete,“ dodal premiér s tým, že s predlžujúcu sa vojnou sú tieto pokusy čoraz nebezpečnejšie a Západ by sa nimi nemal nechať rozhodiť.

V otázke, ako pristupovať ku krajinám, kde už ruský vplyv dosiahol takú úroveň, že ohrozuje nielen súlad v EÚ alebo v NATO, ale aj bezpečnosť ČR, sa Fiala prihovoril za „maximálne realistický a pragmatický prístup“. „Našou odpoveďou musia byť premyslené kroky a nie len symbolické gestá,“ vysvetlil.

Na postojoch Česka sa napriek situácii na bojisku podľa jeho slov nič nemení - naďalej je v záujme ČR mnohostranná podpora napadnutej Ukrajiny aj zadržovanie agresora. V tejto súvislosti pripomenul takzvanú českú muničnú iniciatívu, ktorú označil za veľmi úspešnú. Ide podľa neho o veľmi zložitú a logisticky náročnú operáciu, ktorá v novodobých českých dejinách nemá obdobu.

„Aktuálne Ukrajine dodávame desiatky tisíc kusov munície veľkého kalibru každý mesiac. Dokopy sme jej od začiatku ruského útoku na Kyjev – nielen v rámci českej muničnej iniciatívy, ale aj v rámci ďalších iniciatív, ktoré koordinujeme – dodali dva milióny kusov munície veľkého kalibru a 22 miliónov kusov munície stredného kalibru,“ spresnil.

Fiala tiež diplomatom v prejave zdôraznil jednu z hodnôt, ktoré by ich konanie mali viesť, a to príslušnosť k západnému svetu. Západ podľa jeho slov prirodzene bráni medzinárodný poriadok, ktorý významným spôsobom spoluurčoval. „Je to poriadok, ktorý nie je ideálny, ale zaručuje nám našu slobodu a geopolitickú rovnováhu, na ktorej závisíme. Neprestávajme preto podporovať prirodzenú autoritu Západu,“ dodal predseda českej vlády.