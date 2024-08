Čínu zaplavili „tehotné autá“. Čo sa s nimi deje?

Sociálnu sieť X v posledných dňoch zaplavili fotografie a videá z Číny, na ktorých vidno osobné autá so zvláštne zdeformovanou kapotou. Keďže jej povrch je vypuklý do tvaru nafúknutého balóna, takéto vozidlá si rýchlo získali prezývku „tehotné autá“.

Some cars in China cheated on their owners and got pregnant with high temperatures



- and this helped the owners spot the counterfeit paint protection films that reacted this way to very high temps pic.twitter.com/9ZCNLdfasu