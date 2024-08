Ján Ferenčák navrhuje upraviť postupy pri nakladaní s majetkom obce

Záujemcovia o kúpu majetku obce na základe obchodnej verejnej súťaže alebo pri priamom predaji majetku obce by mohli mať možnosť podávať návrhy, respektíve doručovať cenové ponuky v podobe, ktorú si sami zvolia, teda buď listom alebo elektronicky. Navrhuje to poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Ferenčák (Hlas-SD), ktorý predložil do parlamentu novelu zákona o majetku obcí.

Povinné doručovanie cenových ponúk elektronicky je podľa Ferenčáka problematické „a to najmä z dôvodu, že obec pri nakladaní so svojím majetkom nie je v postavení orgánov verejnej moci“.

Poslanec tiež navrhuje, aby obec zabezpečila mlčanlivosť o údajoch z podaných návrhov, respektíve doručených cenových ponúk až do uplynutia lehoty na ich predkladanie.

Ferenčák tiež hovorí, že aplikačné problémy si vyžiadali aj novú úpravu krátkodobého nájmu majetku obce, respektíve nájmu hnuteľnej veci, ktorej zostatková hodnota je nižšia ako 3500 eur v prípade, ak súčasne ide o nájom majetku na verejnoprospešný účel.

„V platnej právnej úprave absentuje aj osobitná úprava nájmu takého majetku obce, ak podľa osobitných predpisov poskytnutie verejných prostriedkov obci na obstaranie majetku alebo v súvislosti s ním bolo podmienené prenechaním tohto majetku do nájmu za nižšie nájomné,“ vysvetlil poslanec.

Novela by v prípade schválenia mohla byť účinná od 1. januára 2025.