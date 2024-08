Väčšina Slovákov na zábavu a koníčky utratí do 10 % mesačného rozpočtu

„Najčastejší podiel rozpočtu domácností (do 10 %) investovaný do zábavy sa medziročne znížil, a, naopak, vzrástol podiel tých, ktorí investujú 10 - 30 % svojho rodinného rozpočtu, a to z 33 % na 36 %. Mierne sa zmenila aj skladba záujmov a záľub Slovákov,“ zhodnotila spoločnosť KRUK.

Najväčšia časť z investícií do zábavy, takmer 28 %, stále ide do cestovania. Medziročne tento podiel vzrástol o 4 %. Do návštev reštaurácií a posedení s priateľmi ľudia investujú rovnako ako vlani (13 %), šetriť však začali na záhradkárstve. Podiel z investícií na zábavu, ktorý minuli ľudia na záhradkárstvo, klesol z minuloročných 12 % na súčasných 10 %. Menej peňazí dali ľudia aj na domácich miláčikov (z 10 % v minulom roku na tohtoročných 7 %).

Avšak Slováci začali viac míňať na šport, kde sa podiel medziročne zvýšil z vlaňajších 8 % na súčasných 9 %. Do zábavy a koníčkov podľa prieskumu neinvestuje žiadne peniaze necelá štvrtina respondentov, ich počet sa medziročne nezmenil. Najmenej peňazí Slováci dali na kultúru (4 %). Z prieskumu tiež vyplynulo, že muži viac míňali na šport a návštevu reštaurácií, ženy, naopak, výraznejšie investovali do kultúry, cestovania a domácich miláčikov.

„Návštevy reštaurácií a posedenia s priateľmi uprednostňujú mladí ľudia, záhradkárčenie seniori, ale vo všetkých ostatných vekových skupinách už prevládajú investície do cestovania. Preferencie cestovania sa takisto výrazne zvyšujú s úrovňou vzdelania, výškou príjmu domácnosti a väčším počtom členov domácnosti. Slováci sa však dokážu aj uskromniť a s klesajúcim príjmom domácnosti obmedzujú aj svoje výdavky na zábavu. Okrem toho si len zriedka požičiavajú peniaze na voľnočasové aktivity,“ priblížila generálna riaditeľka spoločnosti KRUK Jaroslava Palendalová.

Najmenej na zábavu a koníčky míňajú ľudia v Trenčianskom a Košickom kraji, najviac si doprajú ľudia v Bratislavskom kraji. Najradšej cestujú obyvatelia Bratislavského kraja, do športu najviac investujú ľudia v Prešovskom kraji a kultúru najčastejšie navštevujú obyvatelia Banskobystrického kraja.

Do cestovania najviac investujú pracovníci vo finančných službách a poisťovníctve. Reštaurácie navštevujú podľa prieskumu najmä zamestnanci armády a bezpečnostných zložiek. Naopak, najmenej si cestovanie dopriavajú poľnohospodári a lesníci.