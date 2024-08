Najviac prekvalifikovaných zamestnancov je v oblasti služieb a poľnohospodárstva

Väčšina Slovákov na zábavu a koníčky utratí do 10 % mesačného rozpočtu

Do zábavy a záujmových činností investujú takmer dve tretiny Slovákov do 10 % svojho mesačného rozpočtu. Najčastejšie si platia cestovanie a výlety, najmenej investujú do kultúry.