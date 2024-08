Zelenskyj: Vojna, ktorú Rusko prinieslo na Ukrajinu, sa vrátila k nemu domov

Zelenskyj zverejnil videoodkaz z opustenej zalesnenej časti Sumskej oblasti, ktorú navštívil začiatkom tohto týždňa. Uviedol, že sa nachádza niekoľko kilometrov od miesta, odkiaľ ukrajinské sily 6. augusta neočakávane vpadli do ruskej Kurskej oblasti.

Kyjev podľa ukrajinského prezidenta „znova prekvapí“ a prisľúbil, že Moskva „bude vedieť, čo je to odplata“.

Rusko sa spustením invázie vo februári 2022 „snažilo o jediné - zničiť nás. Namiesto toho dnes oslavujeme 33. Deň nezávislosti Ukrajiny. A to, čo nepriateľ priniesol do našej krajiny, sa teraz vrátilo k nemu domov,“ povedal Zelenskyj.

„Každý, kto chce zasiať zlo na našom území, bude žať jeho ovocie na svojom území... Toto nie je predpoveď, nie je to škodoradosť, nie je to slepá pomsta. Je to spravodlivosť,“ dodal.

Zelenskyj označil ruského prezidenta Vladimira Putina za „chorého starca z Červeného námestia, ktorý sa neustála všetkým vyhráža červeným tlačidlom“.

Vpád ukrajinskej armády do Kurskej oblasti Moskvu rozrušil, no dosiaľ nespomalil postup ruských síl na východe Ukrajiny, konštatuje AFP.