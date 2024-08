Kremnica sa tento víkend stala centrom európskeho humoru

V poradí 44. ročník Európskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy sa radí medzi najstaršie festivaly na Slovensku, keď prvý ročník zorganizovala skupina miestnych mladých nadšencov v roku 1981. V programovej ponuke počas troch dní do nedele 25. augusta čaká na návštevníkov viac ako 80 vystúpení umelcov a súborov z celého sveta. Prezidentkou Akadémie humoru, ktorá rozhodne o udelení ocenení, je tento rok Daniela Arendášová, dlhoročná riaditeľka École nationale de Cirque Montreal.

Program prvého dňa v piatok 23. augusta po otváracom mini ceremoniáli v areáli mestského hradu už tradične začal vernisážou medzinárodnej karikatúry. Svoje práce vystavuje sedem karikaturistov zo šiestich krajín, tento rok boli témou minority.

„V tomto priestore ponúkame návštevníkom aj možnosť hlasovania do kroniky, v rámci knihy sa vyjadrilo 44 návštevníkov, hlasovali za udelenie ocenenia Zlatý gunár Gergelymu Bacsovi z Maďarska, zhodný názor mala aj porota, druhý bol Sergii Riabokon a tretia Olena Tsuranova, obaja z Ukrajiny,“ povedala pre TASR kurátorka výstavy Janka Kolláriková.

Na Štefánikovom námestí sa predviedli viaceré žonglérske a komediálne skupiny aj sólisti, úspech mal Angličan Ian Deadly so šou The People Vs Ian Deadly, Talian Marcos Masetti s vystúpením Slam Dunk, Mr. Mostacho z Chile či žonglérske duo Cia Palma z Brazílie so šou Second Dry. Úspech majú tieto vystúpenia aj preto, že ich divák počas roka vlastne nemá možnosť vidieť.

Návštevníci ocenili jedinečnú stand-up komediálnu šou dvojice Tomáš Hudák a Michael Szatmary aj Divadlo Kľud Kladzany s východniarskou komédiou Moja žena je umelo inteligentná. Top inscenáciou večera bola Náš priateľ René Štúdia L+S v podaní dvojice Juraj Kemka a Lukáš Latinák. Predstavenie Náš priateľ René napísali Milan Lasica a Július Satinský pred viac ako štyridsiatimi rokmi, inšpirovali sa prvým slovenským románom Jozefa Ignáca Bajzu René mládenca príhody a skúsenosti. Kemka s Latinákom predviedli excelentné výkony, za ktoré by ich určite ocenili aj autori inscenácie. Zaplnené šapitó ich odmenilo zaslúženým standing ovation.

„My sme si to celé tak trocha vymysleli, sme vlastne sami zodpovední, že sa toto predstavenie narodilo. S Lukášom sme si hovorili, čo by bolo naše a čo by sme chceli urobiť ako to bolo Milanove a Julove. Tú audio nahrávku som veľmi dobre poznal,“ uviedol pre TASR jeden z protagonistov Juraj Kemka.