Z Liptovskej nemocnice odchádzajú odborníci, mesto podáva petíciu

Na stredajšej tlačovej konferencii na to upozornil tamojší primátor Ján Blcháč. Podľa neho to súvisí so zaradením nemocnice do prvej, najnižšej kategórie v rámci optimalizácie. Na ministerstvo zdravotníctva podali druhú petíciu, chcú tak docieliť jej preradenie do vyššej kategórie.

„Už keď sa začalo hovoriť o rozdeľovaní nemocničných zariadení do kategórií, avizovali sme, že po zaradení Liptovskej nemocnice do najnižšieho stupňa hrozí masívny odchod zamestnancov do zariadení vo vyšších stupňoch. Preto vznikla prvá petícia, aby sme predišli stavu, ktorý dnes musíme riešiť,“ upozornil Blcháč.

Dodal, že lekári nemajú žiadnu motiváciu nastupovať do pracovného pomeru s nemocnicou, ktorá je ako jediná zo všetkých v regióne zaradená najnižšie.

Podľa námestníka riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť a primára chirurgického oddelenia Jána Drobča nemocnica prvej úrovne nie je taká populárna, aby sa im hrnuli lekári. „Žiadosť o pozíciu lekára som tento rok dostal len jednu jedinú. Čo sa dozvedám od študentov, nemocnica prvej kategórie je pre nich ako päsť na oko. Nevidia v tom perspektívu,“ povedal.

V sezóne ošetria v nemocnici viac ako 3000 zahraničných turistov, slovenských návštevníkov táto štatistika nezahŕňa. Na urgentnom príjme ošetria ročne až okolo 25.000 ľudí, často je to stovka pacientov denne.

Druhú petíciu za zaradenie nemocnice do druhého stupňa podpísalo 7539 ľudí, Blcháč ju v utorok (20. 8.) so šéfkou petičného výboru Adrianou Kráľovou zaniesli na ministerstvo zdravotníctva. Prvú petíciu podanú na rovnaký rezort koncom roka 2022 podpísalo 15.000 ľudí. Primátor verí, že všetkých bezmála 23.000 podpisov ministerke ani vláde nebude ľahostajných.