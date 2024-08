Tomáš: Hlas-SD by nesúhlasil so zrušením 2 %, nie je to súčasťou konsolidácie

Tento návrh nie je ani súčasťou pripravovaného konsolidačného balíčka. Po stredajšom rokovaní vlády to vyhlásil podpredseda strany a minister práce Erik Tomáš.

V súvislosti s ozdravením verejných financií sa podľa neho v poslednom čase objavilo viacero nepravdivých a zavádzajúcich informácií. „Normálne sa v médiách špekuluje, že vláda chce zrušiť dvojpercentnú asignačnú daň. Dokonca sa v tých médiách hovorí o tom, že už to niekedy v minulosti chcel urobiť minister práce Erik Tomáš,“ vyhlásil šéf rezortu s tým, že to nie je pravda.

Pripomenul, že v minulosti len navrhoval úpravu tohto mechanizmu, aby sa rodičovský dôchodok mohol vyplácať aj z dvoch percent daní, ktoré sa používajú na asignáciu pre neziskové organizácie. Ľudia by tak dostali možnosť slobodne sa rozhodnúť, či dve percentá zo svojich daní venujú mimovládnym organizáciám alebo rodičom.

„Ani vtedy to tak nebolo, ani teraz by strana Hlas-SD so zrušením dvojpercentnej asignačnej dane nesúhlasila. To chcem jasne povedať. A hlavne to nie je ani predmetom konsolidačného balíčka,“ zdôraznil Tomáš. V tejto súvislosti všetkých vyzval, aby počkali na reálne konsolidačné opatrenia a komentovali až to, čo bude na stole.

Návrh na zrušenie daňovej asignácie pre právnické osoby prezentoval koncom júla Inštitút sociálnej demokracie (ISD), personálne prepojený so stranou Hlas-SD. Návrh by mal podľa jeho predkladateľov priniesť štátu ročne 30 až 50 miliónov eur a časť z toho by sa mala presunúť na adresnú pomoc najohrozenejším skupinám na Slovensku.

Viaceré neziskové organizácie považujú možné zrušenie daňovej asignácie pre firmy za nepremyslený krok. Týmto opatrením by síce vláda získala do rozpočtu 50 miliónov eur, no občania Slovenska by prišli o verejnoprospešné aktivity vo vyššej hodnote a podľa organizácií by sa zhoršila dostupnosť pomoci pre ľudí v núdzi. Upozornili na to v utorok (20. 8.) Asociácia firemných nadácií a fondov (ASFIN) a Komora mimovládnych neziskových organizácií (MNO).