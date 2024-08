Premiér podporil viaceré návrhy v školstve, za výzvu označil konkurencieschopnosť

Najväčšou výzvou pre Slovensko je zvyšovanie konkurencieschopnosti a otázka dostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) to uviedol na utorkovej tlačovej konferencii po návšteve v rezorte školstva.

„Na Slovensku nám chýba asi 100.000 kvalifikovaných ľudí, ktorí by mohli nastúpiť do odvetví, ktoré sú rozhodujúce pre náš štát, našu ekonomiku,“ upozornil premiér. Poukázal na legislatívne zámery dotýkajúce sa školstva, a to predprimárneho vzdelávania, optimalizácie stredných škôl či celoživotného vzdelávania.

Je podľa neho dôležité vzdelávať žiakov, ktorí sú potrební, a tak víta optimalizáciu stredných škôl. V súvislosti so stredajším (21. 8.) predložením návrhov zákonov do vlády spomenul aj zmenu spôsobu financovania materských škôl, ktorá podľa neho zabezpečí podstatne väčší poriadok. Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) podotkol, že Združenie miest a obcí Slovenska v utorok túto zmenu odsúhlasilo.

Podľa premiéra tiež naberá na význame celoživotné vzdelávanie. „Musíme aj zákonne upraviť celý proces rôznych preškoľovaní, rekvalifikácie ľudí, aby ten, kto má nejaké vzdelanie získané aj na vysokej škole, postupom ako niekde pracuje, sa mohol rekvalifikovať, preškoliť sa a získať podstatne viac informácií,“ objasnil. Páči sa mu tiež myšlienka zákazu mobilných telefónov na základných školách.

Zhodnotil, že so samotnou kvalitou vzdelávacieho procesu na Slovensku nemožno byť spokojný. V minulosti bola podľa neho kontinuita vzdelávacieho systému veľakrát prerušovaná.