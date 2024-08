Zomrela najstaršia žijúca osoba na svete, Maria Branyasová sa dožila 117 rokov

„Maria Branyasová nás opustila. Zomrela, tak ako si to priala: v spánku, pokojne a bezbolestne,“ napísala jej rodina na sociálnej sieti X.

Branyasová sa oficiálne stala najstarším žijúcim človekom sveta v roku 2023 po smrti Lucile Randonovej z Francúzska. Iba sedem zdokumentovaných ľudí žilo dlhšie ako Branyasová, pripomína portál Catalan News.

Branyasová sa narodila v roku 1907 v San Franciscu v USA do rodiny katalánskych imigrantov. Spolu s rodinou žila najskôr v Kalifornii a neskôr v Louisiane. Jej otec sa však dostal do finančných problémov a rodina sa presťahovala späť do Katalánska.

Cestu do Európy absolvovali v roku 1914 a Branyasová si stále pamätala na útoky zo strany nemeckých lodí počas prvej svetovej vojny. „Prišli sme sem na lodi. Počas vojny Nemecko neustále útočilo na sever a cez severné trasy sa nedalo prejsť, avšak mohli sme ísť spodnou trasou, cez Azory a Kubu,“ uviedla v roku 2019 pre Catalan News.

V rozhovore si spomínala aj na španielsku občiansku vojnu (1936-39). „Mám na ňu veľmi zlé spomienky, niektorí ľudia povstali a začali páchať zverstvá,“ povedala.

V roku 2020 sa taktiež stala najstaršou osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19. Dlho si udržiavala dobré zdravie a pamäť. Jej rodina však v júli priznala, že v lete sa jej stav začal postupne zhoršovať. Netrpela však žiadnou chorobou.