Policajti v supermarkete zastrelili ženu, ktorá útočila nožom

Polícia dostala o 18.40 h hlásenie o žene, ktorá sa v mníchovskej štvrti Ludwigsvorstadt údajne dopustila ublíženia na tele, keď napadla nožom jedného muža. Neskôr sa ukázalo, že išlo o bitku.

Páchateľka následne z miesta ušla a nastúpila do metra, ktorým sa previezla dve zastávky a vystúpila v štvrti Sendling. Tam vošla priamo do supermarketu s potravinami, píše denník.

Po tom, čo policajti krátko na to dorazili do predajne a ženu oslovili, zaútočila na nich nožom. Viacerí zo zasahujúcich policajtov vzápätí vystrelili zo služobných zbraní. Tridsaťjedenročnú ženu zasiahli niekoľkokrát, okrem iného i do oblasti brucha.

Napriek okamžitému oživovaniu žena zraneniam podľahla krátko pred 20.00 h priamo v priestoroch supermarketu, kde sa incident odohral. Zamestnanci i zákazníci utrpeli šok, okolie predajne na niekoľko hodín uzavreli, dodáva Bild.