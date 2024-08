Opitý vodič havaroval, pri kontrole nafúkal takmer šesť promile

O incidente, ktorý sa stal ešte v piatok (16. 8.) v doobedňajších hodinách, informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Štefan Pecuch s tým, že 35-ročný muž už čelí obvineniu.

„Vodič viedol osobné motorové vozidlo v obci Čirč, kde pri obchádzaní odstaveného auta prešiel do protismeru, následne do odvodňovacieho kanála a narazil do oplotenia rodinného domu. Výsledok dychovej skúšky vykonanej hliadkou polície u vodiča presiahol hodnotu 5,8 promile,“ priblížil Pecuch. V súvislosti s dopravnou nehodou vznikla škoda odhadom vo výške 3500 eur.

Poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu v Starej Ľubovni začal v prípade trestné stíhanie a voči vodičovi vzniesol obvinenie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Obvinený bol obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia.