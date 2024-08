Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 fungovalo lepšie, ako sa predpokladalo

V 34 z 54 európskych krajín a regiónov znížilo úmrtnosť na ochorenie COVID-19 o 59 %. To je výsledok prvej retrospektívnej štúdie so skutočnými údajmi, ktorú tento mesiac uverejnil lekársky časopis Lancet Respiratory Medicine. TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at.

Do marca 2023 zaznamenalo 54 krajín európskeho regiónu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v súvislosti s ochorením COVID-19 celkovo približne 2,2 milióna úmrtí. Súčasná štúdia vychádzala z údajov od decembra 2020, keď boli vakcíny prvýkrát dostupné, do marca 2023. Keďže neboli k dispozícii úplné údaje zo všetkých krajín a regiónov, analýza sa týka 34 z celkovo 54 krajín a regiónov. Výsledky podľa autorov jasne hovoria v prospech pravidelného očkovania proti COVID-19.

„Od decembra 2020 do marca 2023 vakcíny proti ochoreniu COVID-19 znížili počet úmrtí v 34 z 54 krajín a regiónov zahrnutých do analýzy celkovo o 59 % (rozpätie: -17 až -82 %). To znamenalo záchranu približne 1,6 milióna životov (rozpätie: 1,5 až 1,7 milióna) vo vekovej skupine nad 25 rokov,“ uvádza sa v štúdii.

Z osôb, ktoré očkovanie zachránilo pred smrťou na COVID-19, bolo 96 % starších ako 60 rokov, 52 % bolo starších ako 80 rokov.

„Prvé posilňovacie očkovanie zachránilo 51 % životov. Z toho na obdobie variantu omikron pripadlo 60 %,“ pokračovali odborníci. To podľa nich len zdôrazňuje dôležitosť aktualizácie očkovania pre tých, ktorí sú najviac ohrození.

Štúdiu financovalo americké štátne Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC).

V polovici januára tohto roka WHO odhadla, že očkovanie zachránilo približne 1,4 milióna životov v jej celom európskom regióne a úmrtnosť na COVID-19 sa vďaka tomu znížila o 57 %. Údaje z novej štúdie naproti tomu hovoria o 1,6 milióna zachránených životov len pre časť európskeho regiónu WHO a o účinku očkovania z hľadiska úmrtnosti v priemere na úrovni 59 %.