Únia miest Slovenska vyzýva politikov, aby venovali viac pozornosti riešeniu klimatickej krízy

Únia deklaruje, že je pripravená na spoluprácu na odbornej a partnerskej úrovni. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.

Mestá sú podľa únie miest najzraniteľnejšie a najmenej pripravené čeliť následkom klimatickej krízy. Neprispôsobená a zastaraná infraštruktúra miest prestáva byť spoľahlivá a neposkytuje obyvateľom potrebné bezpečie a komfort. „Dôležitým faktorom zraniteľnosti je aj expanzia miest a výstavba na úkor voľných zelených priestranstiev, čím dochádza k vytváraniu energeticky náročných a klimaticky zraniteľných lokalít,“ priblížila Piršelová.

Mnohé mestá sa svojimi aktivitami snažia prispôsobiť extrémom počasia a hľadajú riešenia. ÚMS tvrdí, že je potrebné konať rýchlejšie a systematicky. „K tomu je potrebné, aby štát vytvoril prostredie, v ktorom budú môcť samosprávy efektívnejšie čerpať finančné zdroje, nájdu potrebných odborníkov a budú uľahčené procesy, ktoré vedú k podpore udržateľných opatrení napríklad v oblasti energetiky, obnovy budov či dopravy,“ podotkla Piršelová.

Systémovým opatrením by podľa ÚMS malo byť výrazné zvýšenie objemu a dostupnosti zdrojov pre miestnu samosprávu. Taktiež posilnenie možnosti vlastných príjmov, ako aj čerpania externých zdrojov. „Umožní to nielen realizáciu opatrení a flexibilnú reakciu na zmeny, ale aj hospodársky rozvoj Slovenska,“ skonštatovala Piršelová.

Vláde, ministrom a poslancom odporúča prijať novú regionálnu politiku, v spolupráci so samosprávou na odbornej a partnerskej úrovni, ktorá zohľadní príčiny a následky klimatickej zmeny so závažným vplyvom na jednotlivé regióny Slovenska. ÚMS chce, aby sa znížila mieru centralizmu a vytvorili sa podmienky na prijímanie miestnych a regionálnych opatrení územnou samosprávou.

Mestá by vďaka týmto opatreniam mohli aktívnejšie posilňovať odborné kapacity v klimatickej agende, ako je adaptácia, mitigácia, udržateľnosť a byť motivované rýchlejšie konať na lokálnej úrovni. Pri rozvoji a investíciách by mohli posudzovať ich prioritizáciu aj vo vzťahu k riešeniu klimatickej zmeny. Taktiež by mohli rešpektovať princíp „do no harm“ (princíp nepoškodzovania, pozn. TASR) na lokálnej úrovni pri zásahoch a rozvoji územia.

ÚMS tvrdí, že dlhodobo podporuje členské mestá pri riešení príčin a následkov klimatickej zmeny v území. Pre zefektívnenie spolupráce s členskými mestami tiež zriadila interné pracovné skupiny pre oblasť životného prostredia a adaptácie na zmenu klímu, ako aj pre oblasť energetiky a ekoinovácií či odpadového hospodárstva a cirkularity.