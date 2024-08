Koalícia reagovala na protestné zhromaždenia

Strany vládnej koalície Smer-SD, Hlas-SD a SNS odsudzujú "hrubé osobné" útoky na ministrov, ktoré podľa nich prichádzajú od tzv. opozičných aktivistov, politikov a médií. Koalícia tvrdí, že si len vykonávajú svoje ústavné a zákonné povinnosti a plnia programové vyhlásenie vlády. Strany to uviedli v spoločnom stanovisku, ktoré TASR zaslal tlačový odbor Smeru-SD. Koalícia rešpektuje práva občanov na zhromaždenie a slobodu prejavu. Šírenie nenávisti bez argumentov však nepovažuje za iný politický názor.

„Strany vládnej koalície odsudzujú hrubé osobné útoky na ministrov vládnej koalície zo strany opozičných aktivistov, politikov a médií len pre vykonávanie svojich ústavných a zákonných kompetencií a plnenie Programového vyhlásenia vlády SR,“ píše sa vo vyhlásení. Strany pristupujú s plným rešpektom k inému politickému názoru, ale šírenie nenávisti bez argumentov zaň nepovažujú.

Koalícia deklaruje, že nemôže rešpektovať neschopnosť akceptovať výsledky parlamentných volieb, ktorá sa prejavuje šírením klamstiev, nenávisti a hystérie. Táto neschopnosť podľa koalície prichádza z „liberálnych médií, politických mimovládok a opozície“. Viedlo to podľa koaličných strán aj k atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) v Handlovej.

Smer-SD, Hlas-SD a SNS tvrdia, že na utorkovom (13. 8.) opozičnom proteste, reagujúcom na situáciu v kultúre, sa skandovali štvavé heslá, ktoré odznievali aj pred atentátom na Fica.

Šéf SNS Andrej Danko doplnil, že každý má právo protestovať, ale na zhromaždeniach nemôžu odznievať heslá o zatváraní politikov. Opoziční predstavitelia by sa mali podľa neho zamyslieť nad svojím cieľom ešte predtým, ako pozývajú ľudí na protesty. „Máme plné právo hovoriť o zmenách v spoločnosti,“ povedal Danko vo videu na sociálnej sieti. Spoločnosť podľa neho opäť „šalie“, pýta sa opozície, či necíti zodpovednosť za napätie v spoločnosti.

Opozičné protesty označil predseda Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok za „hecovanie“ ľudí v uliciach. Streľba v Handlovej na premiéra by mala podľa neho ostať pre všetkých mementom. Výzvy na zatvorenie Fica do väzenia označil za nezodpovedné manipulovanie s emóciami ľudí. „Politika sa robí v parlamente, nie na ulici,“ odkázal opozícii. „Nech opoziční politici kritizujú vládu, nech to však robia kultivovane, bez vyhrážok väzením komukoľvek,“ dodal.

Predseda opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka odmieta útoky koalície na ľudí, ktorí slušne uplatňujú svoje občianske právo zhromažďovať sa. Vyzval ju, aby ich prestala očierňovať a vyhrážať sa im. „Ak niekto nesie zodpovednosť za bezpečnostnú situáciu na Slovensku, je to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a tajná služba, ktorá ešte stále nemá riadneho riaditeľa. Ak tu niekto rozoštváva spoločnosť a radikalizuje ľudí, sú to predstavitelia koalície od Roberta Fica až po Ľuboša Blahu,“ uviedol líder hnutia s tým, že práve oni dlhé roky používajú nenávistný jazyk a vulgárne útočia. Zároveň koaličných poslancov vyzval, aby v parlamente podporili návrhy PS, ktoré majú zlepšiť situáciu v krajine. „Práve tak môžu preukázať, že im skutočne záleží na bezpečnosti v našej vlasti,“ poznamenal Šimečka.