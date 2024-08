Biden: Dosiahnutie prímeria v Pásme Gazy by mohlo odvrátiť odvetný útok Iránu

„Také sú moje očakávania,“ uviedol Biden v reakcii na otázku, či by dohoda o prímerí a prepustení rukojemníkov medzi Izraelom a Hamasom mohla odvrátiť útok Iránu. Dodal, že hoci rokovania o prímerí začínajú byť ťažké, nestráca nádej.

Haníja zomrel pri útoku v Teheráne koncom júla a jeho úmrtie prispelo k zvýšeniu napätia na Blízkom východe. Irán totiž z útoku obvinil Izrael, ktorý sa k nemu oficiálne neprihlásil, a sľúbil odvetu.

Biden a lídri Egypta a Kataru pritom minulý týždeň verejne vyzvali Izrael a Hamas, aby sa zúčastnili na rokovaniach, ktoré začínajú vo štvrtok. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu už potvrdil účasť Izraela na rokovaniach, pričom Katar Spojené štáty uistil, že pracuje na zaistení toho, aby na nich bol zastúpený aj Hamas, uviedol hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Vedant Patel.

„Nechávame tento proces bežať, no plne dúfame, že sa tieto rokovania pohnú vpred tak, ako by sa mali,“ uviedol Patel. Zároveň poukázal na to, že prímerie by umožnilo prepustenie rukojemníkov, dodanie humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, ako aj ďalšiu diplomaciu, vďaka ktorej by sa Blízky východ mohol dostať z „tohto nekonečného kruhu násilia“.

Americký denník The New York Times v utorok s odvolaním sa na dokumenty z rokovaní uviedol, že Izrael pritvrdil pri niektorých svojich požiadavkách. Patel pritom odmietol komentovať postoje Izraela pri vyjednávaní. Izraelskí predstavitelia však podľa neho Spojeným štátom povedali, že sú pripravení „finalizovať podrobnosti implementácie dohody“.