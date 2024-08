Kollár predstavil ďalšie plány s hnutím Sme rodina

Mimoparlamentné hnutie Sme rodina sa neplánuje spájať so žiadnou ďalšou politickou stranou. Pre TASR to uviedol predseda hnutia Boris Kollár. V septembri plánuje komunikovať so všetkými štruktúrami hnutia a predstaviť plán na ďalšie obdobie.

„Neplánujeme sa s nikým spájať a rozhodne pôjdeme do parlamentných volieb v roku 2027, ak nebudú predčasné voľby. Snem sme mali tento rok a preto ho v tomto roku už neplánujeme,“ skonštatoval pre TASR Kollár, ktorý na marcovom sneme obhájil predsednícku stoličku.

Šéf Sme rodina ozrejmil, že v hnutí prebieha očista a budujú sa regionálne štruktúry. Od septembra sa chce naplno vrátiť k politickej práci. „Stretol som sa s krajskými a okresnými predsedami, mal som v každom kraji výjazd,“ dodal s tým, že hnutie začína pracovať na novom programe do parlamentných volieb.

Podpredsedníčkou hnutia po sneme ostala Petra Krištúfková, novým podpredsedom sa vtedy stal generálny manažér hnutia Marián Labanič. Naopak, z hnutia odišiel vo februári jeho vtedajší podpredseda a exminister práce Milan Krajniak a v máji ukončil členstvo aj bývalý podpredseda Peter Pčolinský.

Hnutie Sme rodina sa nedostalo do Národnej rady po parlamentných voľbách v septembri 2023, keď získalo 2,21 percenta hlasov. V minulom volebnom období bolo hnutie súčasťou vládnej koalície.