Takmer tretina Slovákov si berie prvú hypotéku ešte pred tridsiatkou

Spolu s ďalšími vekovými kategóriami pod 30 rokov tvorí táto skupina približne tretinu všetkých žiadateľov. Vo dvojici si berie hypotéku 29 % populácie, čo im z pohľadu zdrojov príjmov, ale aj dostupných úspor môže uľahčiť situáciu. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu, ktorý pre 365.bank realizovala agentúra Ipsos v júli na vzorke 1050 respondentov.

Na to, aby bol žiadateľ o hypotéku úspešný, potrebuje mať štandardne vlastné zdroje vo výške aspoň 20 % z ceny nehnuteľnosti, pripomenula šéfka PR banky Linda Valko Gáliková. Približne 28 % respondentov prieskumu financuje túto časť z vlastných úspor, zatiaľ čo 13 % využíva finančnú pomoc od rodiny. Pre približne 12 % opýtaných založia rodičia aj vlastnú nehnuteľnosť.

Priemerná cena nehnuteľností na Slovensku v prvom štvrťroku tohto roka podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) dosahovala 2423 eur za štvorcový meter (m2), pričom ceny sa výrazne líšia podľa regiónov. Najdrahšie sú v Bratislavskom kraji, kde priemerne vychádzajú na 3087 eur/m2. Najlacnejším regiónom je naopak Nitriansky kraj, kde ceny dosiahli v priemere 1405 eur/m2, teda menej ako polovicu.

Dvojizbový byt v hlavnom meste s rozlohou 60 m2 tak môže vyjsť na viac ako 185.000 eur, pričom na jeho financovanie by boli štandardne potrebné úspory aspoň 37.000 eur. „Banky však v špecifických prípadoch, ktoré sa týkajú práve mladých ľudí, vedia výnimočne poskytnúť aj vyššie, až 90 % financovanie. Avšak majú na to presne stanovené interné pravidlá, ako aj zákonné limity,“ upozornila Valko Gáliková.

Žiadatelia vo veku do 35 rokov môžu tiež v rámci daňového priznania požiadať o štátny daňový bonus na zaplatené úroky. „Túto možnosť majú počas prvých piatich rokov splácania. Výhodou je, že po splnení podmienok môžu získať naspäť až polovicu zaplatených úrokov, a to až do výšky 1.200 eur ročne,“ doplnila.