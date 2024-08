Tragická nehoda v Chorvátsku: V prístave zahynuli dvaja ľudia

Slovenský olympijský dom v Paríži navštívilo už viac ako 44.300 ľudí

Slovenský olympijský dom v Paríži navštívilo do nedele viac ako 44.300 ľudí. Prekonalo to očakávania návštevnosti, ktorá ešte do jeho večerného definitívneho uzavretia porastie.