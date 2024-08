Polícia upozorňuje na obmedzenie na diaľnici D1

Polícia upozorňuje vodičov na obmedzenie na diaľnici D1 smerom na Brno. To potrvá od pondelka (12. 8.) od 6.00 h do utorka (13. 8.) do polnoci z dôvodu opravy mostných záverov na diaľnici D1 (vetva z diaľnice R7 na diaľnicu D1 smer Brno - Prístavný most). V uvedenom úseku bude prejazdný voľný jazdný pruh. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Žiadame vodičov, aby zvýšili svoju opatrnosť pri prejazde týmto úsekom a riadili sa pokynmi polície,“ apeluje polícia.