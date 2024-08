KDH: Samosprávam chýba na bežný chod 100 mil. eur, pomôcť by mohol daňový mix

Upozornilo na to vo štvrtok na tlačovej konferencii opozičné KDH. Ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) preto vyzvali, aby našiel vhodný model, ako obciam a mestám chýbajúce peniaze zabezpečiť. Podľa KDH pomôcť by mohol daňový mix.

„Mestám, obciam a vyšším územným celkom chýba 100 miliónov eur na zabezpečenie bežných potrieb pre občana. Na to, aby štát vedel zabezpečiť fungovanie samospráv, navrhujeme uplatniť daňový mix - čiže výber dane fyzických osôb, ako aj časť právnických osôb,“ uviedol predseda KDH Milan Majerský.

Doplnil, že prognóza na rok 2024 hovorila o výbere daní od fyzických osôb na úrovni približne 3,9 miliardy eur. Samosprávy si podľa KDH na základe tejto prognózy nastavovali rozpočty na tento rok. „Problém však je, že výber daní pre mestá, obce a vyššie územné celky bude iba 3,8 miliardy eur. Po delení 70 % mestá a obce a 30 % vyššie územné celky bude chýbať týchto 100 miliónov eur,“ dodal Majerský.

Podľa starostu obce Lodno Petra Mrvečku je situácia v obciach viac ako alarmujúca. Hlavne tie menšie, ktoré nemali vytvorené rezervy alebo neboli v dobrej finančnej kondícii, musia podľa neho obmedzovať aj základné služby. „Ak nebudeme dofinancovaní aspoň v tom objeme, ako sme schvaľovali rozpočty, veľa samospráv môže skončiť v nútenej správe,“ upozornil Mrvečka.

Ľuďom v regiónoch by podľa europoslankyne za KDH Miriam Lexmann pomohlo aj zlepšenie čerpania eurofondov. Pripomenula, že KDH bývalej aj súčasnej vláde navrhovalo viacero riešení. Pomôcť by podľa poslankyne mohlo, ak by sa presunula väčšia časť eurofondov priamo do regiónov. Ďalším riešením by podľa nej mohla byť aj nulová spoluúčasť pre mestá, obce a regióny pri rekonštrukciách základnej infraštruktúry z eurofondov.