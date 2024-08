Dopravné obmedzenia na ceste I/18 pri Strečne sa dočasne zmiernia

Ako informovala prednostka Okresného úradu (OÚ) v Žiline Emília Pavlusíková, so zhotoviteľom a dopravnou políciou sa v utorok dohodli na zrušení obmedzenia v jednom jazdnom pruhu medzi 17.00 h a 7.00 h.

Obmedzenia spočívajúce v zúžení premávky do jedného jazdného pruhu a jej regulovaní svetelnou signalizáciou začali na kilometrovom úseku cesty platiť od pondelka 5. augusta. Aj keď polícia vyzývala motoristov na využívanie obchádzkových trás, pod Strečnom sa tvorili viac ako hodinové kolóny.

Reakciou bola utorková operatívna porada zvolaná prednostkou OÚ Žilina. „Dočasne sa ruší dopravné obmedzenie na ceste I/18 v rozsahu od 17.00 h do 7.00 h za účelom zlepšenia prejazdnosti na uvedenej ceste po dobu, kedy to umožňuje povaha vykonávaných záchranných prác na skalnom brale. Predpoklad trvania úpravy je do utorka 13. augusta,“ informovala Pavlusíková. O ďalšom postupe bude práve budúci týždeň v utorok rokovať krízový štáb, ktorého členovia zhodnotia doteraz vykonané záchranné a zabezpečovacie práce.

Podľa nového plánu dopravných obmedzení tak bude premávka zúžená v jednom jazdnom pruhu v pracovných dňoch od 7.00 h do 17.00 h. V sobotu 10. augusta cestu I/18 o 14.00 h úplne uzavrú a opätovne sprejazdnia v nedeľu 11. augusta o 19.00 h. Nasledujúce dva víkendy bude uzávera ešte o sedem hodín dlhšia, keďže potrvá už od soboty o 7.00 h.