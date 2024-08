Erdogan tvrdí, že Izrael sa snaží rozšíriť vojnu do širšieho regiónu

DNES - 5:30

Ankara Správy » Zahraničné

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v telefonáte so svojím americkým kolegom Joeom Bidenom vo štvrtok povedal, že Izrael sa snaží rozšíriť vojnu v Pásme Gazy do širšieho regiónu a nechce prímerie. Uviedla to kancelária tureckého prezidenta, píše Reuters.

Izraelská vláda ukazuje „každým krokom“ svoju neochotu dosiahnuť prímerie v Pásme Gazy, povedal Erdogan Bidenovi. Dodal, že prejav izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v Kongrese USA vyvolal „hlboké sklamanie“ v Turecku i vo svete, informovala Ankara. Turecký prezident v telefonáte tiež uviedol, že zabitie vodcu palestínskeho hnutia Hamas Ismaíla Haníju zasadilo úsiliu o dosiahnutie prímeria „ťažký úder“. Zároveň prisľúbil, že bude naďalej pracovať na zlepšení vzťahov medzi spojencami zo Severoatlantickej aliancie. Biden podľa Ankary poďakoval Erdoganovi za vynaložené úsilie v súvislosti s rozsiahlou výmenou väzňov medzi Západom a Ruskom, ku ktorej došlo vo štvrtok.