Slovenka Schmiedlová postúpila do semifinále, v Paríži si zahrá o medailu

Vo štvrťfinále vyradila deviatu nasadenú Češku Barboru Krejčíkovú 6:4, 6:2. Jej semifinálovou súperkou bude vo štvrtok víťazka súboja medzi Chorvátkou Donnou Vekičovou a Ukrajinkou Martou Kosťukovou.

Schmiedlová opäť vylepšila slovenské singlové tenisové maximum v ére samostatnosti, Dominika Cibulková postúpila na OH 2008 v Pekingu do osemfinále rovnako ako Karina Cíleková Habšudová na OH 2000 v Sydney a na OH 1996 v Atlante. Za éry ČSSR vybojoval Miloslav Mečíř na OH 1988 v Soule zlatú medailu vo dvojhre a bronzovú vo štvorhre po boku Milana Šrejbera.

Schmiedlovej vyšiel úvod zápasu s Krejčíkovou, keď v druhom geme prelomila podanie súperky a vybudovala si náskok 4:1. Češka síce v ďalších minútach vyrovnala na 4:4, no záver prvého dejstva patril Schmiedlovej. V desiatom geme premenila po dvojchybe Krejčíkovej prvý setbal. Úradujúca wimbledonská šampiónka vo výmenách priveľa kazila, mala nízku percentuálnu úspešnosť prvého podania.

Na začiatku druhého setu viedla Krejčíková 2:0, no Schmeidlová potom získala šesť gemov za sebou a senzačne postúpila medzi elitné olympijské kvarteto. Slovenka zahrala 17 winnerov a nespravila ani jedinú dvojchybu. Počas turnaja podáva životné výkony a zdolala už štyri hráčky, ktoré sú vo svetovom rebríčku WTA postavené vyššie. V osemfinále získala skalp finalistky Roland Garros i Wimbledonu Talianky Jasmine Paoliniovej.