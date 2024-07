Česko dostane od Nemecka ďalších 15 tankov Leopard 2A4 za vojenskú pomoc Ukrajine

V stredu to oznámilo české ministerstvo obrany. Rovnaký počet starších strojov už ČR ako kompenzáciu v minulosti od Nemecka dostala, informuje spravodajkyňa TASR.

„Modernizácia nášho tankového vojska pokračuje. Nahrádzame konštrukčne prekonanú sovietsku techniku novými, modernými strojmi, ktoré sú schopné obstáť na súčasnom bojisku. Pre našich tankistov ide o dôležitý skok vpred. Rovnako chcem nemeckej strane poďakovať za to, že dokáže týmto spôsobom oceniť našu pomoc Ukrajine, ktorá čelí brutálnej ruskej agresii,“ povedala česká ministerka obrany Jana Černochová.

Prvý tank z tejto dodávky by Nemci mali podľa rezortu do Česka doručiť do konca tohto roka a zvyšné stroje do začiatku roka 2026.

Česká armáda už v rokoch 2022 a 2023 dostala od Nemecka ako dar 15 rovnakých strojov, celkom tak bude mať 28 bojových tankov a dva vyslobodzovacie stroje tohto typu. Ďalšie tanky chce armáda kúpiť. V prípade modelu Leopard 2A4 už rezort obrany začal s predbežnými trhovými konzultáciami. Okrem toho prebiehajú rokovania o nákupe najnovšej verzie tanku Leopard 2A8. Ak skončia úspešne, ČR by mohla od Nemecka podľa rámcovej dohody kúpiť 61 kusov a v budúcnosti dokúpiť ďalších 16.