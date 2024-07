Geraldine Chaplinová, dcéra legendárneho kráľa grotesky, jubiluje

Americká herečka a tanečnica Geraldine Chaplinová, dcéra svetoznámeho komika a tvorcu nezabudnuteľných grotesiek Charlesa Chaplina a vnučka dramatika Eugena O'Neilla, má dnes (31. júla) 80 rokov.

Geraldine Leigh Chaplinová sa narodila 31. júla 1944 v Santa Monice v Kalifornii. Podľa priania otca vyrastala vo Vevey vo Švajčiarsku v penzióne pre mladé dámy a navštevovala tiež kláštornú školu. V Spojenom kráľovstve študovala v rokoch 1958 - 1961 balet na londýnskej Kráľovskej baletnej škole (Royal Ballet School). Následne niekoľko rokov cestovala po svete a vystupovala v klasických baletoch.

Vo filme svojho otca Svetlá rámp (1952) účinkovala už ako dieťa. Prvá väčšia úloha prišla s filmom Doktor Živago v roku 1965. Za herecký výkon získala Geraldine Chaplinová nomináciu na ocenenie Zlatý glóbus v kategórii najlepší ženský objav roka. V roku 1967 začala hrať v divadle na Broadwayi ako klasická činoherná herečka.

Zoznámenie sa so španielskym režisérom Carlosom Saurom, ktorý sa stal nielen jej životným partnerom, ale tiež otcom ich syna, jej prinieslo úspech aj v hereckej kariére. V jeho filmoch vytvorila zaujímavé a zložité postavy žien trpiacich sebectvom mužov. Zahrala si napríklad vo filmoch Stress-es tres-tres (Stres v trojici, 1968), El Jardín de las delicias (Záhrada rozkoší, 1970) alebo Ana y los lobos (Anna a vlci, 1973).

V 60. a 70. rokoch 20. storočia sa prezentovala aj vo filmoch iných európskych a amerických režisérov. Príležitosť dostala od Roberta Altmana vo filmoch Nashville (1975), Buffalo Bill and the Indians (Buffalo Bill a Indiáni, 1976) a A Wedding (Svatba, 1978).

Úlohu francúzskej kráľovnej stvárnila v dvoch dieloch filmu The Four Musketeers (Traja mušketieri, 1974) v réžii Richarda Lestera. Rolu svojej babičky Hannah Chaplinovej si zahrala v životopisnom filme o jej otcovi s názvom Chaplin (1992) v réžii Richarda Attenborougha. Za túto úlohu získala tretiu nomináciu na Zlatý glóbus.

Jej najväčšou a pre ňu významnou úlohou bolo stvárnenie Matky Terezy v životopisnom filme Mother Teresa: In the Name of God's Poor (Matka Tereza: V mene všetkých biednych, 1997). Medzi ďalšie úspešné filmy patrí Lo Imposible (Nič nás nerozdelí, 2012). V roku 2018 si zahrala vo filme Red Land (Rosso Istria). Objavila sa tiež v dvoch epizódach televízneho seriálu Koruna. Zatiaľ posledný film, v ktorom účinkovala, bola dráma Luka z roku 2023.

Od 80. rokov minulého storočia je jej partnerom kubánsky kameraman Patricio Castillo, s ktorým má dcéru. Oficiálne sa však zosobášili až 18. augusta 2006. Ich dcéra Oona mala vtedy 19 rokov.

Geraldina Chaplinová, označovaná filmovou kritikou i divákmi za významnú postavu svetovej kinematografie, má od roku 1997 pamätnú plaketu so svojím menom na Moste slávy v Trenčianskych Tepliciach. Stala sa tak po Francovi Nerovi, Gine Lollobrigide, Jozefovi Kronerovi a Albertovi Sordim, ďalšou filmovou hviezdou, ktorej sa dostalo tejto pocty od organizátorov medzinárodného festivalu filmov o umení a umelcoch Art Film v Trenčianskych Tepliciach.