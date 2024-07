PS pripravilo návrh zákona na odškodnenie nezákonne sterilizovaných žien

Ponúka ho ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi (Smer-SD), aby sa ním inšpiroval a predložil ho ako vládny návrh. Výšku odškodnenia navrhuje na minimálne 12.000 eur. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informovala poslankyňa parlamentu Beáta Jurík (PS).

Opozičné poslankyne za PS označili nezákonné sterilizácie za najzávažnejšie porušenie ľudských práv. „Vláda sa síce ospravedlnila, ale Národná rada SR stále nebola schopná prijať zákon, ktorý by takéto odškodnenie dal do praxe a hlavne teda, aby nastavil dostatočne efektívny mechanizmus,“ povedala Jurík s tým, že pri tvorbe zákona sa inšpirovali mechanizmom z Česka.

Mechanizmus odškodňovania by mal podľa návrhu hnutia spadať pod rezort spravodlivosti. „Máme za to, že práve ministerstvo spravodlivosti je tým najkompetentnejším orgánom, pod ktorý by mal tento mechanizmus spadať. Posudzovanie žiadosti nie je medicínsky, ale právny proces,“ skonštatovala Jurík. Ministerstvo spravodlivosti taktiež nie je podľa nej zaťažené bremenom účasti na sterilizáciách ako rezort zdravotníctva, je preto skutočným garantom nezávislosti celého procesu.

V návrhu upravilo PS definíciu sterilizácií, a to tak, aby zahŕňala všetky situácie, v ktorých sa osoby, nútené podstúpiť sterilizáciu, nachádzali.

Jurík poukázala na to, že niektoré obete nútených sterilizácií nedisponujú zdravotnou dokumentáciou. Do návrhu preto zahrnuli možnosť, aby si ženy mohli nárokovať na odškodnenie aj vďaka dôveryhodnému svedectvu. To môže štát vyvrátiť existenciou spochybňujúcich dôkazov. „Dôkazné bremeno je teda na štáte a nie na obeti. Celý ten proces musí byť nastavený tak, aby nedošlo k opätovnej traumatizácii obetí, napríklad aj čo sa týka týchto dôveryhodných svedectiev,“ uviedla Jurík.

Hnutie ďalej navrhuje vytvorenie multidisciplinárnej komisie, ktorá bude žiadosti na odškodnenie posudzovať. Celý proces by podľa Jurík mal byť aj v jazykoch národnostných menšín. „To je skutočne veľmi dôležité na to, aby ten proces bol dostupný, zrozumiteľný, aby sa skutočne tie obete mohli domôcť spravodlivosti,“ podotkla.

Poslankyňa považuje za potrebné, aby relevantné subjekty ponúkli ženám dostatočné informácie a robili osvetu. „Zároveň navrhujeme, aby doba, počas ktorej je možné požiadať o odškodnenie, bola minimálne päť rokov, pretože práve to je ten čas, ktorý je potrebný na šírenie informácií,“ povedala Jurík. Dodala, že zákon musí nastaviť celý proces tak, aby bol dostatočný, čo najjednoduchší, dostupný a netraumatizujúci.

Štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Katarína Roskoványi pre TASR reagovala, že rezort bude pripravovať návrh zákona, týkajúci sa problematiky sterilizácií žien. „Za týmto účelom bude na jeseň tohto roku zriadená pracovná skupina tvorená zástupcami dotknutých ministerstiev a relevantných subjektov v oblasti ochrany ľudských práv. K iniciatíve poslankýň PS sa vyjadrovať nebudeme, pretože ministerstvo nebolo s ich návrhom oboznámené,“ uviedla. Roskoványi zároveň doplnila, že ide o veľmi citlivú tému, dotýkajúcu sa práva žien. Ministerstvo preto bude podľa nej pri tvorbe zákona postupovať s ohľadom na ľudsko-právne štandardy v spolupráci s Úradom komisára pre ľudské práva Rady Európy bez tvorby politických bodov v tomto smere.

Vláda v roku 2021 schválila oficiálne ospravedlnenie za sterilizácie žien v rokoch 1966 - 2004. Národná rada SR následne minulý rok posunula návrh zákona o jednorazovom finančnom odškodnení osôb sterilizovaných v rozpore s právom do druhého čítania, no nestihla ho už definitívne schváliť. Rezort spravodlivosti sa začiatkom júla vyjadril, že chce zriadiť pracovnú skupinu, ktorá by pripravila legislatívny návrh na odškodnenie sterilizovaných žien.