Podvodník vylákal od dôchodkyne tisíce eur

Ako informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová, polícia začala v prípade trestné stíhanie pre zločin podvodu. Po páchateľovi pátra.

Ženu vo veku 76 rokov z okresu Košice-okolie telefonicky na pevnú linku kontaktoval neznámy muž, pričom sa predstavil ako príslušník Policajného zboru. Seniorke oznámil, že jej dcéra mala dopravnú nehodu, pri ktorej mala zraziť päťročné dieťa, ktoré je v kritickom stave v nemocnici a vypýtal si od dôchodkyne číslo mobilu, na ktorý jej vzápätí zatelefonoval.

„Uviedol jej, že pokiaľ uhradí sumu vo výške 30.000 eur, tak nebude jej dcéra stíhaná za dopravnú nehodu. Dôchodkyňa na to zareagovala, že takú hotovosť doma nemá. Opýtal sa jej, koľko peňazí má doma a či sa vie dostaviť do Košíc. Potom dôchodkyňu inštruoval,“ spresnila Mésarová. Seniorka podľa pokynov podvodníka peniaze vhodila do odpadkového koša pri areáli nemocnice.

„Potom jej páchateľ uviedol, aby sa vrátila späť do svojho auta a následne sa stretnú pred jedným z košických hotelov. Po celý čas bol v telefonickom kontakte s dôchodkyňou, ktorú upozornil, aby nezložila telefón,“ dodala hovorkyňa s tým, že po tom, ako dôchodkyňa prišla na dohodnuté miesto, páchateľ hovor ukončil a viac sa neozval.

Túto nekalú praktiku podvodníka oznámila polícii dcéra poškodenej ženy, s ktorou sa seniorka neskôr skontaktovala, a ktorá jej potvrdila, že ide o podvod.

Polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby boli pri komunikácii s cudzími osobami opatrní, aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré by ich mohli telefonicky alebo osobne kontaktovať a žiadať o peniaze a cennosti, či ponúkať pomoc.