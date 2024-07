Zrušením daňovej asignácie firiem by mohol štát získať 30 až 50 mil. eur

Firmy by stratili právo darovať 2 % zo svojich daní neziskovým organizáciám, občianskym združeniam či nadáciám, tieto peniaze by išli priamo do štátneho rozpočtu a časť z nich by sa mohla presunúť na pomoc najohrozenejších skupín na Slovensku. Ako jedno z možných konsolidačných opatrení to navrhuje Inštitút sociálnej demokracie (ISD).

„Najväčší prijímatelia asignácie sú práve nadácie pod správou firiem, ktoré tam darujú svoje dve percentá z dane. Efektívnejšia a adresnejšia je však pomoc, pokiaľ je spojená aj s darom. To neplatí pre tie právnické osoby, ktoré majú založenú vlastnú nadáciu, ktorým je v princípe jedno, že vynaložia aj vlastné prostriedky. Návrh by v konečnom dôsledku pomohol zefektívniť fungovanie skutočných, najmä malých mimovládnych organizácií a podporil by konkurenčné prostredie pri uchádzaní sa o dary,“ uviedol predseda správnej rady ISD Martin Halás.

Vyčíslil, že 20 najväčších prijímateľov asignácie poberá takmer 25 % z jej celkového objemu. Z nich až 13 nadácií nesie meno významnej firmy. Právo daňovej asignácie by malo byť tak ponechané len fyzickým osobám.

„Zároveň by bolo možné časť takto vybraných prostriedkov adresne presmerovať sociálne odkázaným, ktorým sa takáto pomoc zväčša neujde v regiónoch, kde sú najviac potrebné. Miestna a finančná dostupnosť takejto pomoci najmä pre rodiny so zdravotne postihnutými deťmi, osamelými rodičmi či vylúčené skupiny je stále jedna z najväčších výziev boja proti chudobe,“ priblížil Halás.

Doplnil, že týmto opatrením by sa ušetrilo aj na administrácii pomoci, ktorá tvorí s reklamou a medializáciou pomoci podstatnú časť financií a tie často v rámci asignácie právnických osôb nejdú na pomoc, ale na reklamu samotnej firmy. O tieto financie by sa mohli podľa neho uchádzať malé mimovládne organizácie, občianske združenia či nadácie v regiónoch.

ISD je občianske združenie personálne prepojené s koaličnou stranou Hlas-SD. Členmi dozornej rady sú podľa internetovej stránky združenia prezident a bývalý predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini a súčasný predseda strany Matúš Šutaj Eštok.