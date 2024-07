Izrael vyzval po hrozbe od Erdogana na vylúčenie Turecka z NATO

Ide o reakciu na slová tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, ktorý pohrozil Izraelu vojenskou intervenciou, píše Reuters.

„Vzhľadom na hrozby tureckého prezidenta Erdogana, že napadne Izrael, a jeho nebezpečnú rétoriku dal minister zahraničných vecí Jisrael Kac pokyn diplomatom..., aby naliehavo oslovili všetkých členov NATO, vyzvali na odsúdenie Turecka a požadovali jeho vylúčenie z tejto Aliancie,“ uviedlo izraelské ministerstvo zahraničných vecí.

Erdogan je ostrým kritikom izraelskej ofenzívy proti palestínskemu hnutiu Hamas v Pásme Gazy, pripomína Reuters. „Tak ako sme išli do Náhorného Karabachu, tak ako sme išli do Líbye, niečo podobné môžeme urobiť v ich prípade,“ vyhlásil v nedeľu turecký prezident na podujatí, ktoré usporiadala jeho vládnuca Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) v meste Rize ležiacom na pobreží Čierneho mora. „Nie je dôvod, prečo by sme to nemohli urobiť. Musíme byť silní, aby sme mohli podniknúť tieto kroky,“ dodal.

Turecký prezident nespresnil, aký druh intervencie má na mysli. Predstavitelia AKP na žiadosti agentúry Reuters o vyjadrenie k Erdoganovým slovám nereagovali.

Jisrael Kac reagoval na výroky tureckého prezidenta už skôr. Na sieti X napísal, že „Erdogan ide v stopách Saddáma Husajna a vyhráža sa útokom na Izrael. Mal by si spomenúť, čo sa tam stalo a ako to skončilo“.

V marci 2003 americké jednotky vpadli do Iraku, kde sa mali nachádzať zbrane hromadného ničenia. Vojenská operácia viedla k zvrhnutiu vtedajšieho irackého diktátora Saddáma Husajna. O tri roky neskôr Husajna popravili za masakry Kurdov a šiitov.

Od začiatku vojny v Pásme Gazy pred takmer deviatimi mesiacmi sa vzťahy medzi Izraelom a Tureckom dramaticky zhoršili. Erdogan označil palestínske militantné hnutie Hamas za „oslobodzovaciu organizáciu“ a prirovnal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua k Adolfovi Hitlerovi. Erdogan v polovici júla vyhlásil, že jeho krajina už nebude súhlasiť s budúcou spoluprácou medzi NATO a Izraelom, kým na palestínskych územiach nezavládne udržateľný mier.

Vojnu v Pásme Gazy spustil vpád ozbrojencov Hamasu a iných skupín do južného Izraela zo 7. októbra 2023, počas ktorého zahynulo viac ako 1200 ľudí. Izrael odpovedal masívnymi leteckými útokmi a pozemnou ofenzívou.