Deťom sa nesmú po vracaní podávať tekutiny a jedlo minimálne dve hodiny

Po odpočinku ich musia podávať postupne po lyžičkách. Lekára je potrebné vyhľadať, ak sa dieťa dusí, javí známky dehydratácie či vracaniu predchádzal úraz hlavy. Upozornila na to primárka detského oddelenia Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach Alena Pillarová.

„Vracanie u detí je nepríjemná časť rodičovstva a mnohých dokáže vyľakať najmä obava z dehydratácie. No práve s touto myšlienkou prichádza vo väčšine prípadov najčastejšia chyba, ktorá vedie, žiaľ, k ďalšiemu vracaniu,“ ozrejmila Pillarová.

Rodičia by po vracaní nemali dieťaťu podľa nej podávať tekutiny ani jedlo najmenej dve až tri hodiny. „Platí to i pre čistú vodu, pokiaľ dieťa nejaví známky dehydratácie, určite to zvládne. Pery mu môžu rodičia zvonku mierne navlhčiť. Najlepšie je, ak sa dieťaťu podarí zaspať alebo aspoň odpočívať. Dieťa je potrebné pri spánku sledovať, aby sa nezadusilo zvratkami,“ doplnila.

Po prestávke môžu začať rodičia podávať dieťaťu tekutiny, po lyžičkách, v intervale päť až 15 minút s rýchlosťou jednej šálky za 1,5 hodiny. „Keď dieťa toleruje tekutiny, môžu zaradiť diétne jedlo, rovnako v menších dávkach. Ak mamy dojčia, nie je potrebné prestať. Stačí si urobiť prestávku a skúsiť dieťaťu ponúknuť prsník až po hodine. Postupne ho prikladať dieťaťu tak, aby prijímalo menšie dávky mlieka v častejších intervaloch,“ odporučila lekárka.

Medzi tekutiny, ktoré by mali rodičia podávať dieťaťu po vracaní, sa zaraďuje čistá voda, vyprchaná minerálka, nesladený vlažný čaj. Ten môžu neskôr osladiť hroznovým, nie klasickým cukrom, ktorý v bruchu kvasí. Dieťaťu môžu podávať nie čerstvé rožky, vývar, ryžu, varené zemiaky, piškóty, suché keksíky, kukuričné chrumky, varenú mrkvu, diétne kuracie alebo morčacie mäso či banán. Ak má dieťa i horúčku, nevyhnutné je podať i antipyretiká.

„Lekára je potrebné vyhľadať, ak sa dieťa dusí, napriek opatreniam nedochádza k ústupu ťažkostí, neodchádza mu stolica ani vetry, má bolesti brucha vynucujúce si úľavovú polohu a vracaniu predchádzal úraz hlavy,“ upozornila primárka. Lekára musia rodičia podľa nej navštíviť aj ak dieťa jedlo huby, trpí úpornými bolesťami hlavy, je mladšie ako mesiac a vracia prúdom, je malátne, apatické, spavé, má zmeny správania a javí známky dehydratácie.