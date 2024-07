Video: Policajti zachránili ženu z potoka, o pomoc volala takmer dva dni

POLICAJTI ZACHRÁNILI ŽENU Z POTOKA Banskobystrickí PMJ čkári v stredu (24.7.) zachránili v Banskej Bystrici 67 – ročnú ženu, ktorá takmer dva dni márne volala o pomoc. Sedela v potoku a bola dezorientovaná a podchladená. Policajti jej poskytli prvú pomoc, zabalili ju do izotermickej fólie a v spolupráci so záchranármi ju naložili do záchranky. Super práca, kolegovia