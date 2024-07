Trump uviedol, že Musk mu nikdy nepovedal o úmysle darovať 45 miliónov na kampaň

Trump zároveň vyhlásil, že nepodporuje opatrenia na nahradenie vozidiel so spaľovacím motorom elektromobilmi.

„S elektrickými autami pre všetkých nesúhlasím,“ povedal Trump v rozhovore pre stanicu Fox News. „Ľudia chcú mať možnosť výberu, čo zahŕňa aj elektrické autá,“ dodal.

Vláda amerického prezidenta Joea Bidena na jar v rámci klimatických opatrení schválila nové pravidlá, podľa ktorého by v roku 2032 mali tvoriť elektromobily 56 percent nových áut na americkom trhu a iba 29 percent by mali predstavovať autá so spaľovacím motorom, zvyšok by pripadal na hybridy.

Musk sa nedávno vyjadril pozitívne o Trumpovej kandidatúre, avšak poprel správy, že mu prisľúbil do kampane finančný dar vo výške 45 miliónov dolárov.

Miliardár sa však priznal, že prispieva skupine America PAC, ktorá presviedča potenciálnych voličov, aby sa zaregistrovali a predovšetkým v takzvaných nerozhodnutých štátoch hlasovali pokiaľ možno už vopred prostredníctvom pošty. „Dávam nejaké príspevky America PAC, ale je to oveľa menej, pričom kľúčovou hodnotou PAC je podpora meritokracie a slobody jednotlivca. Republikáni sú zväčša - aj keď nie úplne - na strane zásluhovosti a slobody,“ vyhlásil Musk tento týždeň v relácii Jordana Petersona.