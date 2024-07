KDH žiada Dolinkovú, aby odvolala riaditeľa trenčianskej nemocnice

Kritizuje ho za súčasnú situáciu spojenú s výpoveďami lekárov na kardiologickom oddelení v nemocnici. Upozorňuje na ohrozenie zdravotnej starostlivosti v trenčianskom regióne. TASR o tom informovala hovorkyňa hnutia Lenka Kovár.

Kresťanskí demokrati poukázali na to, že Plesník mal odvolať primára kardiológie trenčianskej nemocnice bez udania dôvodu. „Ohrozil tým chod celého oddelenia. Táto politicky motivovaná výmena totiž viedla k výpovediam viacerých lekárov so skúsenosťami zo zahraničia, čo spôsobilo, že je ohrozená kardiologická zdravotná starostlivosť pre pacientov s akútnym koronárnym syndrómom v celom trenčianskom regióne,“ skonštatovali.

KDH okrem odvolania riaditeľa apeluje aj na vyriešenie situácie na oddelení. V prípade, že k náprave urýchlene nedôjde, chce na pôde parlamentu zvažovať ďalšie kroky. „Plnú zodpovednosť za situáciu v trenčianskej nemocnici nesie pani ministerka,“ podotkol poslanec parlamentu František Majerský (KDH).

PS chce iniciovať výbor, ak Dolinková nebude riešiť kardiocentrum v Trenčíne

Opozičné Progresívne Slovensko (PS) chce iniciovať mimoriadne zasadnutie parlamentného výboru pre zdravotníctvo, ak ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) do konca týždňa nepredstaví riešenie situácie kolabujúceho kardiologického oddelenia vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne. V utorok o tom informoval poslanec parlamentu Oskar Dvořák (PS). Podľa neho už podali výpovede viacerí kardiológovia. Upozornil, že zdravotná starostlivosť v regióne je ohrozená.

„V Trenčíne kolabuje špičkové kardiocentrum a priamu zodpovednosť má ministerka Dolinková. Jej nominant na čele nemocnice vyhodil primára, ktorý sa na Slovensko vrátil z Nemecka a pritiahol so sebou ďalších šiestich kardiológov. Ohrozené sú životy pacientov a Slovensko môže prísť aj o týchto odborníkov, ktorí už zvažujú odchod z krajiny,“ uviedol.

Dvořák poukázal na to, že pri dojazde do polhodiny je šanca na prežitie pri infarkte vysoká, no po kolapse kardiocentra v Trenčíne by pacientov z regiónu museli voziť do Bratislavy, Nitry, Martina či Banskej Bystrice a dojazd by sa mohol predĺžiť o viac ako hodinu. „Ide o mimoriadne vážny problém, ktorý ohrozuje naozaj zdravie občanov, stoviek tisíc občanov, ktorí sú v Trenčianskom samosprávnom kraji,“ skonštatoval.

PS preto vyzvalo ministerku, aby do konca týždňa predstavila konkrétne riešenia vzniknutej situácie. „Ak do konca týždňa nebudeme od ministerky počuť jasné kroky, ako zachráni kardiologickú starostlivosť v Trenčianskom kraji, tak začneme zbierať podpisy na zvolanie mimoriadneho parlamentného výboru pre zdravotníctvo v tejto téme. Ak ministerka nebude chcieť odpovedať takto samostatne, tak my si ju predvoláme pred výbor aj spolu s riaditeľom nemocnice,“ dodal poslanec.