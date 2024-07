Kažimír: Dvojnásobné zníženie sadzieb ECB do konca roka nie je hotová vec

"Finančné trhy dnes očakávajú, že do konca roka znížime úrokové sadzby ešte dvakrát. Nie je to úplne mimo misu, no nebral by som to ako hotovú vec," uviedol v aktuálnom komentári guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír, ktorý je aj členom Rady guvernérov ECB.

Minulotýždňové rozhodnutie ECB ponechať úrokové sadzby bez zmeny bolo podľa neho rozvážne a obozretné. Zapadá do stratégie postavenej na dôkladnom monitorovaní a analýze prichádzajúcich údajov o vývoji inflácie a ekonomiky. „Bez toho, aby sme sa vopred zaväzovali k akémukoľvek konkrétnemu kroku či načasovaniu,“ zdôraznil Kažimír.

Predchádzajúce júnové zníženie sadzieb bolo podľa neho dôležitým krokom, ktorý odzrkadľuje rastúcu dôveru ECB v pokračovanie poklesu inflácie z rekordných úrovní. „Uvedomujem si, že cesta k cieľu bude hrboľatá. Vývoj inflácie v sektore služieb je ukážkovým príkladom toho, aká veľmi tvrdohlavá dokáže byť inflácia,“ upozornil guvernér NBS.

Nevyhnutné je podľa neho ostať ostražitý, keďže stále existuje nezanedbateľné riziko opätovného vzniku inflačných tlakov. Na druhej strane, ekonomická situácia v eurozóne zostáva krehká a riziká sú naklonené mierne smerom k pomalšiemu rastu. ECB by mala podľa Kažimíra krotiť prehnané očakávania a vyhnúť sa unáhleným rozhodnutiam.

„Užime sa leto a počkajme si na septembrovú “zdravotnú prehliadku„. Budeme mať k dispozícii čerstvé údaje z ekonomiky, ktoré v kombinácii s aktualizovanou prognózou pripravia pôdu pre potrebné rozhodnutie, nech už bude akékoľvek,“ doplnil Kažimír.

ECB minulý týždeň vo štvrtok (18.7.) podľa očakávania nezmenila svoje úrokové sadzby po tom, ako ich v júni znížila o 25 bázických bodov, prvýkrát od roku 2016. Rada guvernérov tak ponechala kľúčovú sadzbu na úrovni 4,25 %, sadzbu pre jednodňové refinančné operácie na 4,50 % a sadzbu pre jednodňové sterilizačné operácie na 3,75 %.