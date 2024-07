SaS: Plánovanú daň z bezhotovostných prevodov zaplatia nakoniec aj tak občania

Tie si totiž zvýšené náklady premietnu do cien tovarov a služieb. Na piatkovej tlačovej konferencii na to upozornila opozičná strana SaS.

Tvrdí, že o zámere zdaniť všetky bezhotovostné operácie vrátane platieb kartou či posielania výplaty na účet sa na MF vážne diskutuje. „Podľa odhadov, ktoré sa k nám dostali, celkové výnosy by mali byť nasledovné - štátne inštitúcie zaplatia na tejto dani okolo 46 miliónov eur, domácnosti v priamom rade 43 miliónov eur a 566 miliónov zaplatia podniky,“ priblížil poslanec za SaS Marián Viskupič. Po zohľadnení nižšieho výnosu dane z príjmu právnických osôb by tak mal štát podľa Viskupiča získať 555 miliónov eur.

„Aj keď ministerstvo tvrdí, že najväčší vplyv to bude mať na podnikateľské subjekty, zásadne sa to dotkne bežného občana, pretože vo finále bude občan, ktorý to jednoducho zaplatí,“ upozornil Viskupič. Predseda SaS Branislav Gröhling vyzval ministra financií Ladislava Kamenického a premiéra Robera Fica (oba Smer-SD), aby upustili od tohto zámeru a konsolidáciu verejných financií riešili úsporami na výdavkoch štátu.

Ak chce vláda šetriť, má podľa predstaviteľov SaS začať od svojich sľubov. „Robert Fico tvrdil, že si vie predstaviť 30 % prepúšťanie úradníkov na ministerstvách. Realita je však taká, že tento rok máme takmer o 15.000 zamestnancov štátu viac oproti roku 2023. No a tiež potrebujeme o 1,4 miliardy eur viac peňazí na mzdy oproti minulému roku. Ak chce vláda šetriť, tu má jasný príklad, ako to môže spraviť efektívne, jednoducho, ešte aj dodrží svoje sľuby a nepocítia to ani občania vo svojich peňaženkách,“ uzavrel Viskupič.

Problémom podľa Viskupiča nie je len rast zdaňovania, ale najmä negatívny vplyv takýchto opatrení na podnikateľské prostredie a na konkurencieschopnosť Slovenska.