Prezident podpísal novelu zákona týkajúcu sa výrubu drevín

Novelu parlament opätovne schválil po tom, ako ju vetovala bývalá prezidentka Zuzana Čaputová. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe Kancelárie prezidenta SR.

Po novom sa nebude súhlas na výrub vyžadovať na stromy s obvodom kmeňa do 60 centimetrov, meraným vo výške 130 centimetrov nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 20 štvorcových metrov, ak ide o drevinu rastúcu v zastavanom území obce na pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie. Súhlas nebude treba ani pri stromoch s obvodom kmeňa do 90 centimetrov, meraným vo výške 130 centimetrov nad zemou, a súvislých krovitých porastoch s výmerou do 200 štvorcových metrov, ak ide o dreviny rastúce za hranicami zastavaného územia obce.

Takisto sa nebude súhlas vyžadovať ani na stromy s obvodom kmeňa do 80 centimetrov, meraným vo výške 130 centimetrov nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 100 štvorcových metrov, ak ide o drevinu rastúcu v zastavanom území obce na pozemkoch, ktoré nie sú územným plánom obce určené na zastavanie. Súhlas nebude treba ani na výrub krovitých porastov, ak rastú vo viniciach, a to na účel výsadby nového viniča. Taktiež ani na krovité porasty, ak rastú na svahom tvorenom medziradí ovocných sadov a viníc.

Pri zámere vyrúbať drevinu, ktorá rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, bude povinné to písomne oznámiť orgánu ochrany prírody pred plánovaným uskutočnením výrubu. Orgán môže do 15 pracovných dní túto činnosť obmedziť, zakázať alebo určiť podmienky jej vykonania, ak to vyžaduje záujem ochrany prírody a krajiny. „Ak orgán ochrany prírody v ustanovenej lehote stanovisko nevydá, považuje sa za súhlasné,“ píše sa v novele.

Nová legislatíva má nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.