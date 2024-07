Strany riešia zmeny v rokovacom poriadku, prijať by sa mohli do konca roka

Všetky parlamentné strany aktuálne pripravujú svoje návrhy a po lete by sa mohli dohodnúť na tvorbe novely. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol predseda poslaneckého klubu Smeru-SD Ján Richter. Podpredseda NR SR a šéf SNS Andrej Danko potvrdil prípravu novely. Hovoril aj o ďalších návrhoch, s ktorými by chcela SNS prísť na septembrovú schôdzi. Danko verí, že v auguste sa zíde koaličná rada.

„V rámci poslaneckého grémia sme sa dohodli na tom, že sa pripraví novela rokovacieho poriadku. Dnes si každá jedna strana pripravuje svoje námety a predpokladám, že po prázdninách sa k tomu zídeme a budeme mať ambíciu sa spojiť a dohodnúť na novele rokovacieho poriadku,“ uviedol Richter. Dohodlo sa na tom podľa neho poslanecké grémium. „Všetky parlamentné strany majú dnes nejaké pracovné komisie, ktoré pripravujú návrhy a potom sa tieto návrhy z jednotlivých strán spoja, zasadne komisia a bude hľadať istý prienik, kompromis, možnosti na riešenie,“ doplnil.

Richter verí, že dohoda naprieč parlamentnými stranami je na technickom riešení pozmeňujúcich návrhov, ktoré by sa už nemuseli čítať v pléne. „Bude to elektronicky, bude to mať pred sebou, každý si to pozrie, vie sa k tomu vyjadriť,“ povedal. Poukázal, že lepšia technika v parlamente by to už mala umožňovať.

O ostatných zmenách sa podľa Richtera bude ešte diskutovať. „Najskôr sa chceme ujednotiť v rámci strany, potom sa budeme baviť v rámci koalície a potom pôjdeme širšie prirodzene aj smerom k opozícii,“ dodal.

Danko zopakoval, že považuje za dôležité meniť rokovací poriadok. Poukázal na etiku a správanie poslancov, ako aj na vhodnosť odevu v rokovacej sále. Uviedol, že v koalícii je pracovná skupina na tvorbu návrhov na zmenu v rokovacom poriadku. Verí tiež, že poslanci podporia návrh SNS týkajúci sa mimovládok. „Táto koalícia funguje, ale to neznamená, že nemáme iné pohľady na rôzne problémy,“ uviedol Danko na utorkovej tlačovej konferencii poslancov za SNS. Doplnil, že Slovensko by malo mať iného eurokomisára, ako je Maroš Šefčovič. Podľa SNS už Šefčovič v Európskej komisii „presluhuje“.