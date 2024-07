Biden: Nikdy nesmieme vykročiť cestou politického násilia

Biden vo svojom príhovore z Oválnej pracovne Bieleho domu zdôraznil, že v politike sa môžu občas objaviť aj silné emócie, avšak tie „nikdy nesmú skĺznuť k násiliu“. „Je načase vychladnúť,“ dodal.

„Tento druh násilia nepatrí do Ameriky - žiadne násilie do nej nepatrí a to nikdy. Bodka. Žiadne výnimky. Nemôžeme dovoliť, aby sa takéto násilie stalo normou,“ vyhlásil prezident.

Vo svojom približne päťminútovom prejave Biden podotkol, že v pondelok sa začne zjazd Republikánskej strany v meste Milwaukee, zatiaľ čo on ako úradujúci prezident bude cestovať so svojou kampaňou za znovuzvolenie naprieč Amerikou. Dodal, že vášne sú vybičované v oboch politických táboroch a v prezidentských voľbách pôjde o veľmi veľa.

„Spolu to dokážeme,“ vyzval Američanov Biden a dodal, že USA boli založené na princípe demokracie, ktorá dáva rozumu a rovnováhe šancu zvíťaziť nad hrubou silou. „Americká demokracia, v ktorej argumenty sa predkladajú v dobrej viere. Americká demokracia, v ktorej sa rešpektujú princípy právneho štátu. Kde slušnosť, dôstojnosť a fair play nie sú len pekné pojmy, ale živou realitou.“

„Pamätajte, môžeme spolu nesúhlasiť, ale nie sme nepriateľmi,“ uviedol prezident. „V Amerike svoje nezhody riešime hlasovaním vo volebných miestnostiach, nie streľbou. Moc zmeniť Ameriku by mala spočívať vždy v rukách ľudu a nie atentátnika.“