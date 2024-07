Vo viacerých košických okresoch hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru

„Lesné požiare spôsobujú poškodenia zdravia a úmrtia, ale aj veľké materiálne a ekologické škody. Počasie na Slovensku je dlhodobo poriadne horúce a suché a meteorológovia v tejto súvislosti vydali výstrahy pred horúčavami. S extrémnymi teplotami sa v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov,“ uvádza košická samospráva.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) v Košiciach preto vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Týka sa to pozemkov s porastom a lesných pozemkov v územnom obvode okresov Košice I až Košice IV a platí až do odvolania. V tejto súvislosti pripomína mesto Košice spolu s OR HaZZ občanom povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane pred požiarmi. „Fyzickým i právnickým osobám sa zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, zakazuje sa fajčiť a používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a takisto je zakázané zakladať oheň na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,“ vymenúva samospráva.

Mesto spolu s hasičmi tiež pripomína, že vlastníci, správcovia, užívatelia alebo obhospodarovatelia lesov a lesných pozemkov sú v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom povinní najmä zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť, predovšetkým v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase, podľa vypracovaného časového harmonogramu. „V prípade spozorovania požiaru je potrebné túto skutočnosť nahlásiť na telefónne čísla 112, 150 alebo 159,“ uzatvára mesto.