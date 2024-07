Slovensko je ochotné a pripravené pomôcť Ukrajine, vyhlásil Pellegrini

Znamenalo by to navýšenie príspevku SR o takmer 105 miliónov eur. Podmienkou je, že si túto sumu môže započítať do výdavkov na obranu pri posudzovaní ich plnenia na úrovni minimálne 2 % hrubého domáceho produktu (HDP). Uviedol to prezident SR Peter Pellegrini po prvom dni rokovaní na samite NATO vo Washingtone.

„Vo svojom vystúpení som deklaroval ochotu a pripravenosť Slovenska podporiť vytvorenie nového finančného balíka pod gesciou NATO, do ktorého Slovensko bude musieť prispieť v sume blížiacej sa 105 miliónom eur. S tým ale, že Slovensko môže do tejto sumy započítať akékoľvek aktivity, ktoré slovenská vláda alebo ministerstvo obrany vo vzťahu k Ukrajine a vo vzťahu k NATO vykonáva alebo bude vykonávať,“ vyhlásil na tlačovej konferencii v hlavnom meste USA.

„Našou podmienkou je, že si túto sumu budeme môcť započítať aj do výdavkov na investície do našej obrany, ktoré sa vykazujú vo forme percenta k HDP,“ zdôraznil Pellegrini. V tejto súvislosti deklaroval, že Slovensko už v tomto roku dosahuje a dokonca mierne prekračuje stanovenú hranicu 2 % HDP.

Hlava štátu sa v týchto dňoch zúčastňuje na samite NATO vo Washingtone spolu s ministrom obrany Robertom Kaliňákom a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Jurajom Blanárom (obidvaja Smer-SD). Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg ešte minulý týždeň potvrdil, že NATO v roku 2025 poskytne Ukrajine vojenskú pomoc v hodnote 40 miliárd eur.