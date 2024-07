Ministerstvo zdravotníctva reagovalo na výsledky monitoringu všeobecnej ambulantnej starostlivosti

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR si uvedomuje, že situácia týkajúca sa všeobecných lekárov nie je priaznivá. Uviedlo to pre TASR v reakcii na výsledky monitoringu, podľa ktorých je situácia so zabezpečením všeobecnej ambulantnej starostlivosti alarmujúca. Deklarovalo, že to rieši.

„Priemerný vek všeobecných lekárov pre dospelých je 57 rokov, 40 percent je starších ako 62 rokov. Priemerný vek primárnych pediatrov je takmer 60 rokov, takmer polovica (49 percent k 1. januáru 2024) je v dôchodkovom veku,“ upozornilo v stanovisku, ktoré TASR poskytli z komunikačného oddelenia rezortu.

Ministerstvo skonštatovalo, že situáciu intenzívne rieši a prijíma viaceré opatrenie. Poukázalo napríklad na schválené zmeny v rezidentskom programe, zníženie byrokratickej záťaže primárnych pediatrov či konsolidáciu siete detských ambulantných pohotovostí. Pripomenulo aj výzvu z plánu obnovy na podporu vzniku nových ambulancií všeobecného lekárstva a pediatrie. „Boli zjednodušené podmienky a lekári môžu dostať až 80.000 eur, čo sa prejavilo vo vyššom záujme,“ ozrejmilo.

Avizovalo aj postupnú implementáciu ďalších opatrení vyplývajúcich z reformy všeobecnej ambulantnej starostlivosti do roku 2030. „Medzi opatrenia patrí posilnenie kompetencií všeobecných lekárov a primárnych pediatrov, posilnenie kompetencií sestier a nové formy spolupráce, vzdelávanie a atraktivita povolania všeobecný lekár či zníženie administratívnej záťaže,“ dodalo.

Monitoring všeobecnej ambulantnej starostlivosti ukázal, že situácia s jej zabezpečením je alarmujúca. Pracujúci lekári majú vysoký vek a ku koncu vlaňajška stúpol počet pacientov bez zmluvného lekára. Na výsledky monitoringu upozornil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) v správe o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za vlaňajšok. Apeloval preto na prijatie opatrení.