Česko v stredu zasiahnu veľmi silné búrky, výstraha platí pre celú republiku

Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) platí pre celé územie ČR. Meteorológovia to v utorok uviedli na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„V stredu ovplyvní naše územie od západu výrazné frontálne rozhranie, na ktorom sa vyskytnú na západe silné, na ostatnom území až veľmi silné búrky. Budú sprevádzané prívalovými zrážkami, ojedinele s úhrnmi okolo 50 milimetrov, v opakovaných búrkach aj cez 70 milimetrov, nárazmi vetra lokálne aj okolo 90 kilometrov za hodinu a krúpami okolo troch centimetrov,“ varoval ČHMÚ.

Búrky by Českom mali prejsť od západu na východ. Na západe krajiny ich meteorológovia očakávajú približne od 11.00 do 15.00 h, od území od Prahy po začiatok Juhomoravského kraja zruba od 15.00 do 22.00 h a na východe vo večerných hodinách až do štvrtkového rána.

ČHMÚ upozornil, že na niektorých miestach sa môžu rozvodniť aj malé toky či suché korytá, hrozí zatopenie podchodov, podjazdov či pivníc. Vietor môže vyvracať stromy a spôsobiť aj rozsiahlejšie škody na majetku, výpadky v energetike či problémy v doprave.

„Nebezpečenstvo predstavujú aj krúpy a blesky. Je potrebné dbať na bezpečnosť najmä s ohľadom na nebezpečenstvo zásahu bleskom a úrazu padajúcimi a poletujúcimi predmetmi a krúpami,“ upozornil ústav.

Ľudia by si mali zaistiť okná a dvere, skleníky a voľne položené predmety. Pri jazde autom v búrke meteorológovia radia spomaliť a nevchádzať do zatopených miest.

Výstrahu vydali aj pred vysokými teplotami. Tie môžu v stredu presiahnuť 34 stupňov Celzia, a to najmä na južnej a strednej Morave, v okolí Ostravy a Polabskej nížiny.

V dôsledku silných búrok v uplynulých dňoch zomrel v ČR muž, na ktorého spadol konár stromu. Padajúci konár zranil aj dvoch ďalších ľudí na inom mieste.

Ľudia sa tiež zranili v tlačenici na festivale v Jihlave, kde pre búrky vypadol prúd a vyradil tak kompresory, ktoré nafukovali stan. Jeho strecha sa potom začala prehýbať a ľudia sa odtiaľ snažili dostať von.